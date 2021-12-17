Выигрыши до 500 манатов в ставках на спорт освобождаются от налога

Сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, правовой политике и государственному строительству, а также комитета молодежи и спорта проект изменений в Налоговый кодекс был вынесе

Сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, правовой политике и государственному строительству, а также комитета молодежи и спорта проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Как сообщает Report, поправка освобождает от подоходного налога выигрыши в размере до 500 манатов (ранее было 10 манатов) в лотерее и ставках на спорт, а также предполагает регулирование с точки зрения налогового законодательства электронных спортивных ставок в аналогичном правовом режиме с лотереями.

Другая поправка определяет операторов и продавцов ставок на спорт, а также организаторов лотерей и продавцов лотерейных билетов как налогоплательщиков упрощенного налога, а также уточняет налоговые ставки для объектов налогообложения (операторы и организаторы - 6% от оборота, продавцы - 4% от полученных ими комиссионных). Ранее они платили подоходный налог и налог на прибыль.