Вводятся поправки в правило лишения родительских прав

Предлагаются поправки в правило лишения родительских прав.

Предлагаются поправки в правило лишения родительских прав.

Как сообщает Report, в этой связи вносятся поправки в Семейный кодекс Азербайджана.

Пункт 65.5 Семейного кодекса приводится в новой редакции (с поправками): «Выписка, вступившего в законную силу судейского постановления о лишении родительских прав, подтвержденная усиленной электронной подписью судьи, в течение 3 дней при помощи информационной системы «Электронный суд» вносится в информационную базу соответствующего органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти».

Этот же пункт Семейного кодекса без поправки гласит: «Суд, после вступления в законную силу постановления о лишении родительских прав, должен не позднее чем за 3 дня отправить выписку этого постановления в соответствующий орган исполнительной власти».