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В Азербайджане будут штрафовать за невыполнение письменных предписаний по устранению нарушений в связи с градостроительством

В Азербайджане будут штрафовать за невыполнение письменных предписаний по устранению нарушений в связи с градостроительством Вводится штраф за невыполнение письменных предписаний по устранению нарушений в связи с градостроительной деятельностью.
Милли Меджлис
15 марта 2023 г. 12:20
В Азербайджане будут штрафовать за невыполнение письменных предписаний по устранению нарушений в связи с градостроительством

В Азербайджане будут штрафовать за невыполнение письменных предписаний по устранению нарушений в связи с градостроительной деятельностью.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях добавляется новый пункт 394.0.8.

Согласно новому пункту, за невыполнение письменного предписания об устранении нарушений в связи с градостроительной деятельностью в рамках государственного контроля над градостроительством, выданного органом, установленным соответствующим органом исполнительной власти, физические лица будут оштрафованы в размере от 300 до 500 манатов, должностные лица - от 1 500 манатов до 2 500 манатов, юридические лица - от 15 000 манатов до 25 000 манатов.

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