В Азербайджане будут штрафовать за невыполнение письменных предписаний по устранению нарушений в связи с градостроительством

В Азербайджане будут штрафовать за невыполнение письменных предписаний по устранению нарушений в связи с градостроительством

Вводится штраф за невыполнение письменных предписаний по устранению нарушений в связи с градостроительной деятельностью.

https://static.report.az/photo/916d2d80-e931-358a-9950-2c0052da9a2b.jpg https://static.report.az/photo/916d2d80-e931-358a-9950-2c0052da9a2b.jpg

В Азербайджане будут штрафовать за невыполнение письменных предписаний по устранению нарушений в связи с градостроительной деятельностью. Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях добавляется новый пункт 394.0.8. Согласно новому пункту, за невыполнение письменного предписания об устранении нарушений в связи с градостроительной деятельностью в рамках государственного контроля над градостроительством, выданного органом, установленным соответствующим органом исполнительной власти, физические лица будут оштрафованы в размере от 300 до 500 манатов, должностные лица - от 1 500 манатов до 2 500 манатов, юридические лица - от 15 000 манатов до 25 000 манатов. Подпишитесь на наш Telegram канал