Милли Меджлис принял в первом чтении штрафы за нарушение правил ведения реестра госслужащих

Милли Меджлис принял в первом чтении штрафы за нарушение правил ведения реестра госслужащих

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение правил ведения реестра государственных служащих.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в Кодекс об административных проступках.

Согласно проекту, если уполномоченное должностное лицо не внесет в реестр необходимые данные о госслужащем в срок, установленный законом, или не обновит их при изменениях, оно будет оштрафовано на сумму от 300 до 600 манатов.

Повторное нарушение в течение года после первого штрафа обойдется уже в 700–1000 манатов.

В документе уточняется, что под "уполномоченным должностным лицом" подразумевается сотрудник госоргана, зарегистрированный в Реестре государственных служащих и обладающий соответствующими полномочиями.