Введены новые штрафы за нарушение правил парковки, некоторые увеличены

В Азербайджане введены новые штрафы за нарушение правил парковки.

В Азербайджане введены новые штрафы за нарушение правил парковки, некоторые штрафы увеличены.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных проступках принят в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В частности в кодекс добавлена новая статья 346-1.6, согласно которой за парковку транспортных средств на отведенных для подзарядки электромобилей парковках в иных целях, кроме подзарядки, будет взиматься штраф в размере 20 манатов.

Согласно новой статье 346-1.7, за парковку велосипедов и малых электромобилей вне отведенных для них специальных парковочных установлен штраф в 10 манатов, а за парковку иных транспортных средств на служебных стоянках для автомобилей, которые используются госучреждениями или принадлежат сотрудникам госорганов, в размере 40 манатов.

С другой поправкой штраф за неоплаченную парковку в зоне платной городской парковки повышается с 10 до 20 манатов. Аналогичный штраф будет взиматься в случае, если водитель не доплатил за использование парковочного места сверх оплаченного времени.

Штраф за парковку транспортного средства с нарушением установленного законом способа парковки также повышается до 20 манатов (сейчас он составляет 10 манатов).

С 10 до 20 манатов в том числе увеличены штрафы за парковку на стоянках грузовых автомобилей с максимально разрешенной массой более 3,5 тонны, а также за резервирование парковочных мест или создание иными способами препятствий для свободной парковки автомобилей.

В то же время штраф за занятие парковочного места, предназначенного для автомобилей с опознавательным знаком "инвалид", увеличен с 10 до 60 манатов.