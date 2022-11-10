Возросло число частных медучреждений, подключенных к услугам обязательного медстрахования

Возросло число частных медицинских учреждений, подключенных к услугам обязательного медицинского страхования.

Возросло число частных медицинских учреждений, подключенных к услугам обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев заявил, выступая 10 ноября на обсуждении законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год” на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения, культуры.

По его словам, если до этого количество частных медицинских учреждений, подключенных к услугам обязательного медицинского страхования, составляло 27, то сегодня их число достигло 92.

З.Алиев отметил, что в бюджет 2023 года будет перечислено более 215 млн манатов неисполненных средств. По его словам проект по увеличению в 2023 году числа медуслуг, оказываемых в рамках обязательной медстраховки, готов и согласован с соответствующими структурами: "Ожидается, что в ближайшее время эти изменения будут утверждены".