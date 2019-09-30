Сиявуш Новрузов: Вопрос в связи с Рафаэлем Джабраиловым нашел решение в юридической плоскости

"Вопрос в связи с Рафаэлем Джабраиловым нашел решение в юридической плоскости. Нет необходимости обсуждать его ни в прессе, ни в парламенте. Такие события происходят во всем мире, культура отставки существует повсеместно. Депутат Рафаэль Джабраилов сделал этот шаг".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов отметил, что некогда выдвигавшие кандидатуру в Милли Меджлис, но не завоевавшие доверия народа, сидящие за рубежом и ведущие антиазербайджанскую пропаганду, занимающиеся очернительством лица злоупотребляют этой ситуацией.