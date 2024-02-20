Вопрос о назначении Фикрета Мамедова судьей КС рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Вопрос о назначении Фикрета Мамедова судьей Конституционного суда рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, вопрос обсуждался на прошедшем в формате видеоконференции заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.
Кандидатуру бывшего министра юстиции Ф.Мамедова на этот пост представил в Милли Меджлис президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В соответствии с частью II статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики судей Конституционного суда назначает Милли Меджлис по представлению президента страны.