Вопрос о назначении Фикрета Мамедова судьей КС рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Вопрос о назначении Фикрета Мамедова судьей Конституционного суда рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

Вопрос о назначении Фикрета Мамедова судьей Конституционного суда рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на прошедшем в формате видеоконференции заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Кандидатуру бывшего министра юстиции Ф.Мамедова на этот пост представил в Милли Меджлис президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соответствии с частью II статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики судей Конституционного суда назначает Милли Меджлис по представлению президента страны.