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Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована

Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована.
Милли Меджлис
30 марта 2023 г. 10:52
Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована

Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон Азербайджанской Республики”О прокуратуре“.

Согласно изменению, военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики должна быть организована заново с изменением порядка ее подчинения.

Институциональные реформы, которые будут осуществляться в результате изменений, приведут к совершенствованию структуры органов прокуратуры.

Проект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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