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Водителей квадрициклов обязали иметь водительские права  

Водителей квадрициклов обязали иметь водительские права   Милли Меджлис в третьем чтении принял изменения в закон "О правилах дорожного движения".
Милли Меджлис
16 декабря 2022 г. 13:09
Водителей квадрициклов обязали иметь водительские права  

Милли Меджлис в третьем чтении принял изменения в закон "О правилах дорожного движения".

Как передает Report, изменения предполагают наличие государственных номеров у всех транспортных средств, развивающих скорость выше 50 км/ч, а также водительских прав. Таким образом, водители трициклов и квадрициклов обязаны иметь водительские права.

Трицикл – транспортное средство с объемом мотора больше 50 кубических сантиметров.

Квадрицикл – транспортное средство с массой не более 400 кг., имеющий максимальную мощность не более 15 Квт.

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Версия на азербайджанском языке Kvadrisiklların dövlət qeydiyyatına alınmasının tələb edilməsi barədə layihə qəbul edilib

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