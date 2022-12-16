Водителей квадрициклов обязали иметь водительские права

Милли Меджлис в третьем чтении принял изменения в закон "О правилах дорожного движения".

Милли Меджлис в третьем чтении принял изменения в закон "О правилах дорожного движения".

Как передает Report, изменения предполагают наличие государственных номеров у всех транспортных средств, развивающих скорость выше 50 км/ч, а также водительских прав. Таким образом, водители трициклов и квадрициклов обязаны иметь водительские права.

Трицикл – транспортное средство с объемом мотора больше 50 кубических сантиметров.

Квадрицикл – транспортное средство с массой не более 400 кг., имеющий максимальную мощность не более 15 Квт.