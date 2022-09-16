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Вносятся поправки в закон "О трудовых пенсиях"

Вносятся поправки в закон "О трудовых пенсиях" В законы "О трудовых пенсиях", "О социальных пособиях" и "О социальных услугах" вносятся изменения.
Милли Меджлис
16 сентября 2022 г. 16:09
Вносятся поправки в закон О трудовых пенсиях

В законы "О трудовых пенсиях", "О социальных пособиях" и "О социальных услугах" вносятся изменения.

Как сообщает Report, эти документы обсуждены на сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

Заведующий отделом социального законодательства аппарата парламента Адиль Велиев отметил, что предлагаемые поправки в названные законы послужат устранению проблем граждан, связанных со сбором и предоставлением документов или информации, а также улучшению функциональности информационной системы "Электронное правительство" и усилению электронной интеграции между ведомствами.

После обсуждения проекты законов были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

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