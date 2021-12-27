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Вносятся поправки в правила лишения родительских прав в Азербайджане

Вносятся поправки в правила лишения родительских прав в Азербайджане В Азербайджане вносятся поправки в статью, касающуюся правил лишения родительских прав.
Милли Меджлис
27 декабря 2021 г. 14:43
Вносятся поправки в правила лишения родительских прав в Азербайджане
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В Азербайджане вносятся поправки в статью, касающуюся правил лишения родительских прав.

Как сообщает Report, проект поправки в Семейный кодекс был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Пункт 65.5 Семейного кодекса в новой редакции гласит: "После вступления в силу решения суда о лишении родительских прав выписка из этого решения, заверенная усиленной электронной подписью судьи, в течение 3 дней посредством информационной системы "Электронный суд" вносится в информационную систему органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти".

Согласно действующей статье, "суд обязан в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу решения о лишении родительских прав, направить выписку из данного решения в соответствующий орган исполнительной власти".

После обсуждения и вынесения на голосование депутаты в третьем чтении приняли проект поправки.

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