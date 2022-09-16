Вносятся поправки в Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб

Вносятся поправки в Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб.

Вносятся поправки в Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб.

Как передает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Так, в законопроекте о внесении изменений в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб" предусматривается привлечение военнослужащих и военных должностных лиц, призванных на сборы, к материальной ответственности в размере всей суммы неуплаченного ущерба в результате совершенного ими административного правонарушения против военной службы.

Пределы материальной ответственности за ущерб, причиненный иными действиями, не влекущими за собой уголовной или административной ответственности, для военнослужащих и курсантов, проходящих срочную военную службу, повышаются до суммы в размере трехмесячного денежного обеспечения, а для остальных военнослужащих - до суммы в размере двухмесячного денежного обеспечения.