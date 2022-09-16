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Вносятся изменения в правила первичного воинского учета граждан

Вносятся изменения в правила первичного воинского учета граждан Производятся поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Милли Меджлис
16 сентября 2022 г. 14:56
Вносятся изменения в правила первичного воинского учета граждан

Производятся поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает Report, об этом сказано на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Так, в статье 6 закона предлагается изменить порядок первичного воинского учета граждан. Если документы, указанные в статье 6.4 закона, можно получить от соответствующего государственного органа посредством электронной правительственной информационной системы, то эти документы или данные не требуются от лица. В случаях, когда получить эти документы или данные посредством электронной правительственной информационной системы невозможно, с согласия гражданина документы запрашивается от соответствующего государственного органа или же предоставляются самим гражданином.

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