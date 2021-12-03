Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении.

Как сообщает Report, за приобретение с целью сбыта или сбыт товаров (за исключением розничной продажи), подлежащих обязательной маркировке, за наличные в небольшой сумме (до 500 манатов), должностные лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 500 манатов, юридические лица - на сумму от 1000 до 1500 манатов.

После обсуждений проект изменений был вынесен на голосование и принят в III чтении.