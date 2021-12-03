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Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении.
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 12:41
Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях
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На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении.

Как сообщает Report, за приобретение с целью сбыта или сбыт товаров (за исключением розничной продажи), подлежащих обязательной маркировке, за наличные в небольшой сумме (до 500 манатов), должностные лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 500 манатов, юридические лица - на сумму от 1000 до 1500 манатов.

После обсуждений проект изменений был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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