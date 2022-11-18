Внереализационные доходы и субсидии в аграрном секторе освободят от НДС

Со следующего года в Азербайджане планируется освободить от подоходного налога внереализационные доходы физических лиц, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственном секторе, и выплачиваемые им субсидии.

Со следующего года в Азербайджане планируется освободить от подоходного налога внереализационные доходы физических лиц, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственном секторе, и выплачиваемые им субсидии.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, от подоходного налога освобождаются внереализационные доходы физических лиц, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, а также субсидии, предоставляемые физическим лицам из государственного бюджета в связи с производством аграрной продукции.

Кроме того, с 1 января 2023 года сроком на один год предлагается освободить от налога внереализационные доходы юридических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, а также субсидии, предоставляемые юридическим лицам из государственного бюджета в связи с производством аграрной продукции.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.