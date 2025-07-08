Внеочередная сессия Милли Меджлиса завершится 14 июля

Следующее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится 14 июля.
Как передает Report, об этом сообщила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.
По ее словам, подробная информация о повестке заседания будет предоставлена позже.
По полученной Report информации, это будет последнее заседание в рамках внеочередной сессии законодательного органа.
Напомним, что внеочередная сессия ММ была созвана 30 мая на основании обращения 85 депутатов к спикеру Сахибе Гафаровой.
В соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, парламент дважды в год, с 15 июля по 30 августа и с 1-го по 15 января, уходит на каникулы. Депутаты Милли Меджлиса в период каникул считаются находящимися в отпуске.
Согласно Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис ежегодно созывается на весеннюю и осеннюю сессии.