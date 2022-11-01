Вице-спикер ММ: Проявление силы в ответ на коварные намерения против Азербайджана требует твердой гражданской позиции

"Проявление силы в ответ на коварные намерения против Азербайджана требует твердой гражданской позиции независимо от политической позиции".

"Проявление силы в ответ на коварные намерения против Азербайджана требует твердой гражданской позиции независимо от политической позиции".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли сказал во время выступления на общественных слушаниях на тему "Усиление сотрудничества парламент-НПО".

"Пока Азербайджан не стал победителем, все в эмоциональной форме поддерживали нашу территориальную целостность. Но мы ничего не добились за 30 лет. Сегодня Азербайджан как страна-победитель, требуя свои права, восстанавливает границы. После победы Азербайджана у некоторых антиазербайджанских стран началась истерика, они живут в ужасе. Нам прекрасно известно, что за ужасами, которые происходили с Азербайджаном до сегодняшнего дня, стоят большие силы. Мы смогли сохранить свою государственность, свою идентичность, неся жертвы. Мы сражались не только с Арменией. Именно в Отечественной войне мы сразились с Арменией один на один и тогда одержали победу. Нам нужно сохранить достигнутые успехи", - отметил депутат.