Вице-спикер ММ: Франция и Армения совершили много убийств

"Почему Франция так любит Армению?! Если взглянуть на историю, каждая из этих стран совершила много убийств. Значит, в их генетическом коде заложено убийство людей, учинение геноцидов".

"Почему Франция так любит Армению?! Если взглянуть на историю, каждая из этих стран совершила много убийств. Значит, в их генетическом коде заложено убийство людей, учинение геноцидов".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли сказал 16 ноября во время выступления на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что резолюция Сената Франции принята не только из любви к армянам: "Она подпитывается историческим противодействием усилению тюркских государств".