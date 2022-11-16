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Вице-спикер ММ: Франция и Армения совершили много убийств

Вице-спикер ММ: Франция и Армения совершили много убийств "Почему Франция так любит Армению?! Если взглянуть на историю, каждая из этих стран совершила много убийств. Значит, в их генетическом коде заложено убийство людей, учинение геноцидов".
Милли Меджлис
16 ноября 2022 г. 16:41
Вице-спикер ММ: Франция и Армения совершили много убийств

"Почему Франция так любит Армению?! Если взглянуть на историю, каждая из этих стран совершила много убийств. Значит, в их генетическом коде заложено убийство людей, учинение геноцидов".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли сказал 16 ноября во время выступления на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что резолюция Сената Франции принята не только из любви к армянам: "Она подпитывается историческим противодействием усилению тюркских государств".

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Версия на английском языке Deputy speaker: ‘France and Armenia commited many murders’
Версия на азербайджанском языке MM-in sədr müavini: "Fransa və Ermənistan çoxlu qətllər törədib"

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