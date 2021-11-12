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Вице-спикер: Без экономического развития не было бы и победы Азербайджана

Вице-спикер: Без экономического развития не было бы и победы Азербайджана Без экономического развития Азербайджана не было бы и победы в Отечественной войне.
Милли Меджлис
12 ноября 2021 г. 11:53
Вице-спикер: Без экономического развития не было бы и победы Азербайджана

Без экономического развития Азербайджана не было бы и победы в Отечественной войне.

Как передает Report, об этом во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на 2022 год, сказал вице-спикер Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли на совместном заседании комитетов парламента.

"Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, освободив от 30-летней оккупации свои земли. За этой победой стоит многолетняя деятельность, экономическое развитие, бюджет Азербайджана. Без всего этого не было бы и победы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Fəzail İbrahimli: “İqtisadi inkişafımız olmasaydı, qələbəmiz də olmazdı”

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