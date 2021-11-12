Вице-спикер: Без экономического развития не было бы и победы Азербайджана

Без экономического развития Азербайджана не было бы и победы в Отечественной войне.

Без экономического развития Азербайджана не было бы и победы в Отечественной войне.

Как передает Report, об этом во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на 2022 год, сказал вице-спикер Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли на совместном заседании комитетов парламента.

"Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, освободив от 30-летней оккупации свои земли. За этой победой стоит многолетняя деятельность, экономическое развитие, бюджет Азербайджана. Без всего этого не было бы и победы", - сказал он.