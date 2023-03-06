Вице-президент НАНА: Принимаются серьезные меры по сохранению биоразнообразия на освобожденных территориях

Азербайджан принимает серьезные меры для сохранения биоразнообразия на освобожденных территориях.
Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент НАНА Ирада Гусейнова на восьмом заседании комиссии ТюркПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья в Баку.
По ее словам, армяне за 30 лет оккупации подвергли азербайджанские территории экологическому геноциду, что нанесло серьезный ущерб биоразнообразию: "Биоразнообразие является одним из актуальных вопросов для Азербайджана. Сохранение биоразнообразия постоянно находится в центре внимания государства. В этом направлении в Азербайджане приняты очень важные законы, решения”.