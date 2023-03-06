Вице-президент НАНА: Принимаются серьезные меры по сохранению биоразнообразия на освобожденных территориях

Азербайджан принимает серьезные меры для сохранения биоразнообразия на освобожденных территориях.

Азербайджан принимает серьезные меры для сохранения биоразнообразия на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент НАНА Ирада Гусейнова на восьмом заседании комиссии ТюркПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья в Баку.

По ее словам, армяне за 30 лет оккупации подвергли азербайджанские территории экологическому геноциду, что нанесло серьезный ущерб биоразнообразию: "Биоразнообразие является одним из актуальных вопросов для Азербайджана. Сохранение биоразнообразия постоянно находится в центре внимания государства. В этом направлении в Азербайджане приняты очень важные законы, решения”.