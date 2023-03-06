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Вице-президент НАНА: Принимаются серьезные меры по сохранению биоразнообразия на освобожденных территориях

Вице-президент НАНА: Принимаются серьезные меры по сохранению биоразнообразия на освобожденных территориях Азербайджан принимает серьезные меры для сохранения биоразнообразия на освобожденных территориях.
Милли Меджлис
6 марта 2023 г. 11:57
Вице-президент НАНА: Принимаются серьезные меры по сохранению биоразнообразия на освобожденных территориях

Азербайджан принимает серьезные меры для сохранения биоразнообразия на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент НАНА Ирада Гусейнова на восьмом заседании комиссии ТюркПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья в Баку.

По ее словам, армяне за 30 лет оккупации подвергли азербайджанские территории экологическому геноциду, что нанесло серьезный ущерб биоразнообразию: "Биоразнообразие является одним из актуальных вопросов для Азербайджана. Сохранение биоразнообразия постоянно находится в центре внимания государства. В этом направлении в Азербайджане приняты очень важные законы, решения”.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın vitse-prezidenti: "Azad edilmiş ərazilərdə biomüxtəlifliyin qorunması üçün ciddi tədbirlər görülür"

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