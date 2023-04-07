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Вице-председатель парламента: Иран - страна, предавшая исламский мир

Вице-председатель парламента: Иран - страна, предавшая исламский мир Иран - это страна, предавшая исламский мир.
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 12:15
Вице-председатель парламента: Иран - страна, предавшая исламский мир

Иран - это страна, предавшая исламский мир.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Фазаил Ибрагимли на пленарном заседании парламента 7 апреля.

По его словам, на сегодняшний день ряд мусульманских стран имеют работающие посольства в Израиле: "Но почему открытие посольства именно Азербайджаном выводит Иран из себя? Звучат угрозы и шантажирующие заявления в адрес нашей страны. Они бесстыдно указывают на то, что данным шагом правительство Азербайджана действует вопреки требованиям исламского мира. Разве посольства, открытые Ираном, не противоречат требованиям исламского мира?! Иран молчал на протяжении 30 лет оккупации азербайджанских земель. Но как только Азербайджан освободил свои земли от оккупации, сорвалась маска этого государства".

Ф.Ибрагимли подчеркнул, что в иранском парламенте считают, что своими шагами они могут создать разногласия в азербайджанском народе: "Я призываю их даже не зарекаться на этот счет. Потому что 44-дневная Отечественная война, завершившаяся победой, еще раз доказала, что азербайджанский народ един и непобедим. Азербайджанское государство сильно и целостно. Существует единство между правительством и народом. Я думаю, что именно это и является основанием для беспокойства Ирана. Заявление иранского парламента полно фальши и лжи. Иран - это страна, предавшая исламский мир".

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Версия на азербайджанском языке MM-in sədr müavini: "İslam dünyasına xəyanət edən dövlət İrandır"

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