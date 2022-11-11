Вернувшимся на освобожденные территории семьям предлагается выплачивать детское пособие

Хорошим шагом было бы предоставление детских пособий семьям, вернувшимся на освобожденные территории и обустроившимся там в рамках "Великого возвращения".

Хорошим шагом было бы предоставление детских пособий семьям, вернувшимся на освобожденные территории и обустроившимся там в рамках "Великого возвращения".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж заявил на обсуждении законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год” на совместном заседании комитетов парламента по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

По его словам, в последнее время в Азербайджане наблюдается сокращение численности населения в возрастной группе до 19 лет: “Вместо этого растет число людей старше 65 лет. Это показывает, что тенденция демографического старения наблюдается во всем мире".

Председатель комитета предложил выплачивать переселившимся на освобожденные территории семьям детские пособия в целях их поддержки и улучшения демографической ситуации.