О нас

Вернувшимся на освобожденные территории семьям предлагается выплачивать детское пособие

Вернувшимся на освобожденные территории семьям предлагается выплачивать детское пособие Хорошим шагом было бы предоставление детских пособий семьям, вернувшимся на освобожденные территории и обустроившимся там в рамках "Великого возвращения".
Милли Меджлис
11 ноября 2022 г. 13:31
Вернувшимся на освобожденные территории семьям предлагается выплачивать детское пособие

Хорошим шагом было бы предоставление детских пособий семьям, вернувшимся на освобожденные территории и обустроившимся там в рамках "Великого возвращения".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж заявил на обсуждении законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год” на совместном заседании комитетов парламента по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

По его словам, в последнее время в Азербайджане наблюдается сокращение численности населения в возрастной группе до 19 лет: “Вместо этого растет число людей старше 65 лет. Это показывает, что тенденция демографического старения наблюдается во всем мире".

Председатель комитета предложил выплачивать переселившимся на освобожденные территории семьям детские пособия в целях их поддержки и улучшения демографической ситуации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərə qayıdan ailələrə uşaqpulu verilməsi təklif olunur

Другие новости из категории

Предлагается создать фонд для пропаганды азербайджанского языка среди азербайджанцев мира
Предлагается создать фонд для пропаганды азербайджанского языка среди азербайджанцев мира
11 ноября 2022 г. 13:55
Началось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса
Началось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса
11 ноября 2022 г. 11:16
Министр: В первую очередь мы должны выделить средства на восстановление освобожденных территорий
Министр: В первую очередь мы должны выделить средства на восстановление освобожденных территорий
10 ноября 2022 г. 14:35
Министр: Выделение средств политическим партиям и НПО всегда будет в центре внимания государства
Министр: Выделение средств политическим партиям и НПО всегда будет в центре внимания государства
10 ноября 2022 г. 14:33
Замминистра: В Азербайджане более 960 школ непригодны к эксплуатации
Замминистра: В Азербайджане более 960 школ непригодны к эксплуатации
10 ноября 2022 г. 13:54
Подготовлен законопроект о предоставлении отцам отпуска по уходу за ребенком
Подготовлен законопроект о предоставлении отцам отпуска по уходу за ребенком
10 ноября 2022 г. 13:50
Подготовлен проект по повышению зарплаты врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии
Подготовлен проект по повышению зарплаты врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии
10 ноября 2022 г. 13:45
Депутат: Во многих регионах существует потребность в восстановлении амбулаторных медучреждений
Депутат: Во многих регионах существует потребность в восстановлении амбулаторных медучреждений
10 ноября 2022 г. 13:42
Предложено выдавать льготные ипотечные кредиты молодежи, работающей в сфере культуры
Предложено выдавать льготные ипотечные кредиты молодежи, работающей в сфере культуры
10 ноября 2022 г. 12:31
Возросло число частных медучреждений, подключенных к услугам обязательного медстрахования
Возросло число частных медучреждений, подключенных к услугам обязательного медстрахования
10 ноября 2022 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi