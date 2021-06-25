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Верховный суд будет выносить определение в отношении допустивших грубые нарушения судей

Верховный суд будет выносить определение в отношении допустивших грубые нарушения судей На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в первом чтении на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс.
Милли Меджлис
25 июня 2021 г. 15:50
Верховный суд будет выносить определение в отношении допустивших грубые нарушения судей
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На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в первом чтении на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс.

Как передает Report, проект изменений подготовлен в рамках мер по исполнению Указа президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой сфере" от 3 апреля 2019 года.

Согласно изменениям, в Кодекс добавлена статья 438.1. Согласно новой статье, Пленум Верховного суда может вынести специальное определение в отношении судей, допустивших грубые нарушения процессуальных норм при рассмотрении дел в судах первой, апелляционной или кассационной инстанций.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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