Вахид Ахмедов: Cтабильное экономическое положение в Азербайджане сохраняется

© Report https://report.az/storage/news/79ca689c6096b44eb00b30015fe26bba/ccc981a0-e168-4661-a88d-d3183cd4b3da_292.jpg

Принятый в 2016 году закон "О полном страховании вкладов" принес свои результаты.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Вахид Ахмедов.

По его словам, на данный момент объем манатных вкладов составляет 8,5 млрд. "Несмотря на то, что цена на нефть на сегодняшний день падает, стабильное экономическое положение в Азербайджане сохраняется", - добавил В. Ахмедов.

Отметим, сегодня на пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана обсуждается законопроект "О полном страховании вкладов".