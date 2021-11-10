Вахид Ахмедов: Новые пошлины на продовольствие могут сказаться на ценах

На днях на заседании комитета мы обсуждали изменения в ряд законов. Считаю, что в закон "О государственной пошлине" также следует внести очень серьезные изменения.

На днях на заседании комитета по экономической политике были обсуждены изменения в ряд законов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета Азербайджана на следующий год.

"Считаю, что в закон "О государственной пошлине" также следует внести очень серьезные изменения", - заявил депутат.

По его словам, часть предлагаемых изменений в законодательство касается новых пошлин на продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, что может сказаться на ценах. "Вместо этого в закон "О госпошлине" можно внести поправки, касающиеся взимания пошлин в других сферах, например, рекламы".