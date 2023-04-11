Депутат: Дороговизна лекарств - одна из серьезных проблем

"У нас была информация о том, что правительство готовит специальный проект, связанный с ценами на лекарства. Однако, несмотря на то, что прошло уже много времени, информации об этом проекте до сих пор нет. Ведь высокие цены на лекарства - одна из с

"У нас была информация о том, что правительство готовит специальный проект, связанный с ценами на лекарства. Однако, несмотря на то, что прошло уже много времени, информации об этом проекте до сих пор нет. Ведь высокие цены на лекарства - одна из серьезных проблем".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, отвечая на высказывания своего коллеги, сообщил, что министерство здравоохранения и правительство совместно работают над документом касательно цен на лекарства, требований к их качеству, доступности и других проблем в этой сфере:

"Работы, связанные с подготовкой документа, близятся к завершению. Надеемся, что такой документ скоро появится. С его помощью предполагается решить существующие проблемы, связанные с лекарствами".