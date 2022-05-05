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В законодательство добавляется понятие «Критическая информационная инфраструктура»

В законодательство добавляется понятие «Критическая информационная инфраструктура» В законодательство Азербайджана добавляется понятие «Критическая информационная инфраструктура».
Милли Меджлис
5 мая 2022 г. 17:09
В законодательство добавляется понятие «Критическая информационная инфраструктура»

В законодательство Азербайджана добавляется понятие «Критическая информационная инфраструктура».

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте изменений в закон «Об информации, информатизации и защите информации», который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

С поправками в закон добавляется новая глава. В проекте определяется критическая информационная инфраструктура, ее объект и субъект, иные понятия, уполномоченный орган в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, а также правовая основа правил обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.

Проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Qanunvericiliyə “kritik informasiya infrastrukturu” anlayışı əlavə edilir

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