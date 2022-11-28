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В законодательство Азербайджана вносится понятие продбезопасности населения

В законодательство Азербайджана вносится понятие продбезопасности населения В законодательство Азербайджана вносится понятие продовольственной безопасности населения.
Милли Меджлис
28 ноября 2022 г. 18:44
В законодательство Азербайджана вносится понятие продбезопасности населения

В законодательство Азербайджана вносится понятие продовольственной безопасности населения.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон "О защите прав потребителей".

К статье "Основные понятия закона" добавляется новый пункт о продовольственной безопасности населения.

Продовольственная безопасность населения - система экономических, правовых и организационных мер, реализуемых государством в целях обеспечения спроса на продовольственные товары, имеющие важное значение для здоровья и жизнедеятельности населения страны.

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