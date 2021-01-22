В закон вносятся изменения – кого считать автохулиганом?

В связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных проступках

В Азербайджане понятие автохулиганства в Кодексе об административных проступках является довольно широким, что на практике вызывает трудности и различные толкования.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных проступках в целях точного определения указанного понятия.

Согласно поправке, водитель считается автохулиганом при совершении следующих действий:

- при гонках на высокой скорости с участием двух и более механических транспортных средств;

- при управлении автомобилем или мотоциклом, поднимая при этом транспортное средство на одно или несколько колес;

- при разгоне автомобиля и резком торможении на автодороге, сопровождаемом визгом шин по асфальту и следами от шин.