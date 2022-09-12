В закон ”О воинской обязанности и военной службе" вносятся изменения

16 сентября состоится заседание Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

16 сентября состоится заседание Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания вошли 7 вопросов.

1.Отчет о работе, проделанной Комитетом по обороне, безопасности и противодействию коррупции в период весенней сессии Милли Меджлиса 2022 года.

2. О плане работы Комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции на осенней сессии Милли Меджлиса 2022 года.

3. Проект закона Азербайджанской Республики ”О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики ”О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" (первое чтение).

4. Проект закона Азербайджанской Республики “О внесении изменений в ”Положение о прохождении военной службы”, утвержденный законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года № 377-IG (первое чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики ”О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики “О внесении изменения в ”Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб”, утвержденное законом Азербайджанской Республики от 10 января 1995 года №947 (первое чтение).

7. Проект закона Азербайджанской Республики ”Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве”