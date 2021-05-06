В закон ”О государственной границе" вносятся изменения

При выходе в море моторным маломерным рыболовным судам будет разрешено находиться на расстоянии до десяти морских миль, другим плавсредствам - до двух морских миль от берега.

При выходе в море моторным маломерным рыболовным судам будет разрешено находиться на расстоянии до десяти морских миль, другим плавсредствам - до двух морских миль от берега.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон ”О государственной границе Азербайджанской Республики".

Раньше моторным и немоторным плавсредствам разрешалось выходить на расстояние до двух миль от берега.

При этом учитываются плавсредства, находящиеся в пользовании Военно-морских сил, а также суда, зарегистрированные соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Азербайджанской Республики в Государственном судовом реестре, а также моторные и немоторные плавсредства, зарегистрированные для выхода в море, воды пограничных рек и других водоемов.