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В закон ”О государственной границе" вносятся изменения

В закон ”О государственной границе" вносятся изменения При выходе в море моторным маломерным рыболовным судам будет разрешено находиться на расстоянии до десяти морских миль, другим плавсредствам - до двух морских миль от берега.
Милли Меджлис
6 мая 2021 г. 15:07
В закон ”О государственной границе вносятся изменения
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При выходе в море моторным маломерным рыболовным судам будет разрешено находиться на расстоянии до десяти морских миль, другим плавсредствам - до двух морских миль от берега.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон ”О государственной границе Азербайджанской Республики".

Раньше моторным и немоторным плавсредствам разрешалось выходить на расстояние до двух миль от берега.

При этом учитываются плавсредства, находящиеся в пользовании Военно-морских сил, а также суда, зарегистрированные соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Азербайджанской Республики в Государственном судовом реестре, а также моторные и немоторные плавсредства, зарегистрированные для выхода в море, воды пограничных рек и других водоемов.

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