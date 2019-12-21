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В воинских частях и исправительных учреждениях завершился процесс формирования избирательных участков

​В воинских частях и исправительных учреждениях завершился процесс фор

В связи с внеочередными парламентскими выборами завершился процесс создания избирательных участков в воинских частях, следственных изоляторах и исправительных учреждениях.

Как сообщает Report, согласно действующему законодательству, избирательные участки в вышеупомянутых заведениях должны быть созданы как минимум за 50 дней до проведения внеочередных парламентских выборов. 

Избирательные участки в воинских частях, следственных изоляторах и исправительных учреждениях создаются при участии министерств Обороны, Юстиции, МВД и муниципалитетов. Таким образом, срок создания избирательных участков завершился 21 декабря. 

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоятся 9 февраля 2020 года.

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