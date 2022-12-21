В Верховный суд Нахчывана будут назначены новые судьи

В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будут назначены два новых судьи.

В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будут назначены два новых судьи.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Закон "О судах и судьях".

Выдвинуты кандидатуры судьи суда по тяжким преступлениям НАР Бейларли Сахавата Шаххусейх оглу и судьи административного суда НАР Новрузова Сахавата Гусейн оглу.

Изменения в закон были рассмотрены на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. После обсуждений проект был рекомендован на пленарное заседание парламента.