В Верховный суд Азербайджана назначены новые судьи

В Верховный суд Азербайджанской Республики назначены новые судьи.

В Верховный суд Азербайджанской Республики назначены новые судьи.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект "О назначении и освобождении судей Верховного Суда Азербайджанской Республики".

Согласно документу, судья Верховного суда Нахчыванской АР (председатель Коммерческого суда) Хыдыров Ахлиман Мехман оглу, судья Бакинского апелляционного суда Абдулов Рашад Магеррам оглу, судья Бакинского апелляционного суда Бабаев Зеки Баба оглу, судья Бакинского апелляционного суда Мамедов Видади Мамед оглу и судья Сумгайытского апелляционного суда Джафаров Видади Джафар оглу выдвинуты кандидатами в судьи Верховного суда Азербайджанской Республики.

После обсуждений парламентарии проголосовали за принятие проекта закона.