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В Верховный суд Азербайджана будут назначены новые судьи

В Верховный суд Азербайджана будут назначены новые судьи В Верховный суд Азербайджанской Республики будут назначены новые судьи.
Милли Меджлис
21 декабря 2022 г. 13:47
В Верховный суд Азербайджана будут назначены новые судьи

В Верховный суд Азербайджанской Республики будут назначены новые судьи.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается поправка в закон "О судах и судьях".

Согласно поправке, судья Верховного суда Нахчыванской АР (председатель Коммерческого суда) Хыдыров Ахлиман Мехман оглу, судья Бакинского апелляционного суда Абдулов Рашад Магеррам оглу, судья Бакинского апелляционного суда Бабаев Зеки Баба оглу, судья Бакинского апелляционного суда Мамедов Видади Мамед оглу и судья Сумгайытского апелляционного суда Джафаров Видади Джафар оглу выдвинуты кандидатами в судьи Верховного суда Азербайджанской Республики.

Проект был обсужден на сегодняшнем заседание парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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