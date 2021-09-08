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В Вене прошла встреча председателей парламентов Азербайджана и Грузии

В Вене прошла встреча председателей парламентов Азербайджана и Грузии В Вене (Австрия) состоялась встреча между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем парламента Грузии Кахой Кучава.
Милли Меджлис
8 сентября 2021 г. 19:30
В Вене прошла встреча председателей парламентов Азербайджана и Грузии

В Вене (Австрия) состоялась встреча между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем парламента Грузии Кахой Кучава.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом К.Кучава написал в своем аккаунте в Twitter.

Спикер отметил, что встреча с коллегой прошла позитивно:

"У меня была позитивная встреча с коллегой из Азербайджана. Мы обсудили перспективы укрепления стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном во имя поддержания регионального мира, стабильности и безопасности".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstanın parlament sədrləri arasında görüş keçirilib

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