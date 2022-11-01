В Узбекистане отметят День Победы Азербайджана

По случаю Дня Победы Азербайджана в Узбекистане пройдет мероприятие.

По случаю Дня Победы Азербайджана в Узбекистане пройдет мероприятие.

Как сообщает Report, председатель дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов, председатель счетной комиссии Эльдар Гулиев, депутат Машхур Мамедов 2 ноября посетят столицу Узбекистана Ташкент для участия в мероприятии, посвященном 8 ноября – Дню Победы.

В официальном приеме и праздничном мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Узбекистане, примут участие государственные и правительственные представители этой страны, представители Верховного Меджлиса, министры, деятели науки и культуры.

На мероприятии расскажут о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне под предводительством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, проинформируют о масштабных строительных и благоустроительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

В рамках визита запланированы встречи делегации в Верховном Меджлисе Узбекистана, Обществе дружбы Узбекистан-Азербайджан и пр.

Визит завершится 5 ноября.