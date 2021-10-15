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В Уголовный кодекс предложили добавить статью о культурном геноциде

В Уголовный кодекс предложили добавить статью о культурном геноциде В Уголовный кодекс Азербайджана предложено внести поправки.
Милли Меджлис
15 октября 2021 г. 12:07
В Уголовный кодекс предложили добавить статью о культурном геноциде

В Уголовный кодекс Азербайджана предложено внести поправки.

Как сообщает Report, с предложением о внесении изменений выступил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров на пленарном заседании парламента.

По его словам, включение деяний, составляющих культурный геноцид, в статью 103 Уголовного кодекса Азербайджана накануне 30-летия Ходжалинского геноцида станет фундаментальным правовым шагом, вызванным исторической необходимостью: "Такой законопроект может быть представлен на обсуждение в кратчайшие сроки".

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Версия на английском языке Amendments proposed to Criminal Code article on cultural genocide
Версия на азербайджанском языке Cinayət Məcəlləsinə mədəni soyqırımı maddəsinin əlavə edilməsi təklif olunub

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