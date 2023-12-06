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В учебники по истории предлагается включить разделы, связанные с Западным Азербайджаном

В учебники по истории предлагается включить разделы, связанные с Западным Азербайджаном В учебники по истории предлагается включить разделы, связанные с Западным Азербайджаном.
Милли Меджлис
6 декабря 2023 г. 13:53
В учебники по истории предлагается включить разделы, связанные с Западным Азербайджаном

В учебники по истории предлагается включить разделы, связанные с Западным Азербайджаном.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова на слушаниях в парламенте на тему "Вызов из прошлого в будущее: взгляд молодежи на философию возвращения в Западный Азербайджан".

По мнению депутата, включение в учебники по истории специальных разделов, связанных с Западным Азербайджаном, является важным вопросом.

"Необходимо знакомить молодое поколение с историей Западного Азербайджана как в средних школах, так и в высших учебных заведениях", - отметила Гусейнова.

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Версия на азербайджанском языке Tarix dərsliklərinə Qərbi Azərbaycanla bağlı xüsusi bölmələrin daxil edilməsi təklif olunur

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