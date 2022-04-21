В ТюркПА будет подготовлен законопроект о социальном предпринимательстве

“Есть определенные идеи по законопроекту о социальном предпринимательстве в рамках TюркПА”.

“Есть определенные идеи по законопроекту о социальном предпринимательстве в рамках TюркПА”.

Как сообщает Report, об этом на семинаре "Поощрение социально уязвимых групп населения к предпринимательской деятельности: реалии и перспективы", организованном в рамках заседания комиссии ТюркПА в Баку, заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

В ходе выступления председатель комитета подчеркнул, что идеи по созданию единой законодательной базы на всей территории ТюркПА может внести серьезный вклад в борьбу с недовольствами, обусловленными предпринимательской деятельностью.