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В Турции пройдет "Неделя Карабаха"

В Турции пройдет "Неделя Карабаха" Депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы 25 июня отправится в Стамбул для участия в мероприятиях в рамках "Недели Карабаха", организуемой Организацией народной дипломатии и экономического сотрудничества Турции.
Милли Меджлис
24 июня 2021 г. 16:39
В Турции пройдет Неделя Карабаха
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Депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы 25 июня отправится в Стамбул для участия в мероприятиях в рамках "Недели Карабаха", организуемой Организацией народной дипломатии и экономического сотрудничества Турции.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, депутат примет участие в мероприятиях, посвященных славной победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках визита депутату Сабиру Рустамханлы планируется вручение награды за заслуги перед тюркским миром.

Визит завершится 5 июля.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə “Qarabağ həftəsi” keçiriləcək

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