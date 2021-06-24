В Турции пройдет "Неделя Карабаха"

Депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы 25 июня отправится в Стамбул для участия в мероприятиях в рамках "Недели Карабаха", организуемой Организацией народной дипломатии и экономического сотрудничества Турции.

Депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы 25 июня отправится в Стамбул для участия в мероприятиях в рамках "Недели Карабаха", организуемой Организацией народной дипломатии и экономического сотрудничества Турции.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, депутат примет участие в мероприятиях, посвященных славной победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках визита депутату Сабиру Рустамханлы планируется вручение награды за заслуги перед тюркским миром.

Визит завершится 5 июля.