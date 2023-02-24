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В Трудовой кодекс Азербайджанской Республики внесены изменения

В Трудовой кодекс Азербайджанской Республики внесены изменения Милли Меджлис одобрил в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.
Милли Меджлис
24 февраля 2023 г. 16:34
В Трудовой кодекс Азербайджанской Республики внесены изменения

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, проект поправок в Трудовой кодекс был вынесен на обсуждение в окончательном чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправкам, в соответствии со статьей 21 Конвенции Международной организации труда №155 от 1981 года "О безопасности и гигиене труда", мероприятия по безопасности и гигиене труда не включают в себя каких-либо затрат для работников.

Законопроект предусматривает дополнение к статье 220 Трудового кодекса.

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