В Трудовой кодекс Азербайджанской Республики внесены изменения

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, проект поправок в Трудовой кодекс был вынесен на обсуждение в окончательном чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправкам, в соответствии со статьей 21 Конвенции Международной организации труда №155 от 1981 года "О безопасности и гигиене труда", мероприятия по безопасности и гигиене труда не включают в себя каких-либо затрат для работников.

Законопроект предусматривает дополнение к статье 220 Трудового кодекса.