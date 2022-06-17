В Страсбурге пройдет летняя сессия ПАСЕ

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов и члены делегации посетят Страсбург с 18 по 26 июня для участия в летн

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов и члены делегации посетят Страсбург с 18 по 26 июня для участия в летней сессии ПАСЕ.

Как сообщает Report, в состав делегации входят депутаты Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Эркин Гадирли, Кямал Джафаров, Конуль Нуруллаева и Сабир Гаджиев.

На летней сессии ПАСЕ будут заслушаны доклады Постоянного комитета и Бюро о проделанной работе.

Наши депутаты выступят на обсуждениях в рамках сессии, внесут замечания и предложения.