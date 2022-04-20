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В следующем месяце в Милли Меджлисе обсудят законопроект об исполнении госбюджета

В следующем месяце в Милли Меджлисе обсудят законопроект об исполнении госбюджета «Пока что я не могу точно сказать, что Счетная палата действует полностью самостоятельно. Однако в определенных вопросах имеется прозрачность».
Милли Меджлис
20 апреля 2022 г. 12:40
В следующем месяце в Милли Меджлисе обсудят законопроект об исполнении госбюджета

«Пока что я не могу точно сказать, что Счетная палата действует полностью самостоятельно. Однако в определенных вопросах имеется прозрачность».

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов во время обсуждения отчета «О деятельности Счетной палаты в 2021 году» на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутат напомнил, что Счетная палата является надзорным органом: «Палата провела 44 аудиторские проверки. Счетная палата указывает на одинаковые вопросы в качестве негативных. Говорите вы или нет, мы все равно видим эти проблемы. Нарушения продолжаются и сегодня, да еще и в самой худшей форме. В мае мы рассмотрим исполнение государственного бюджета».

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to discuss bill on execution of state budget next month 
Версия на азербайджанском языке Gələn ay Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi müzakirə ediləcək

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