В следующем месяце в Милли Меджлисе обсудят законопроект об исполнении госбюджета

«Пока что я не могу точно сказать, что Счетная палата действует полностью самостоятельно. Однако в определенных вопросах имеется прозрачность».

«Пока что я не могу точно сказать, что Счетная палата действует полностью самостоятельно. Однако в определенных вопросах имеется прозрачность».

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов во время обсуждения отчета «О деятельности Счетной палаты в 2021 году» на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутат напомнил, что Счетная палата является надзорным органом: «Палата провела 44 аудиторские проверки. Счетная палата указывает на одинаковые вопросы в качестве негативных. Говорите вы или нет, мы все равно видим эти проблемы. Нарушения продолжаются и сегодня, да еще и в самой худшей форме. В мае мы рассмотрим исполнение государственного бюджета».