В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната

В следующем году в Азербайджане будет увеличен размер среднемесячной пенсии.

В следующем году в Азербайджане будет увеличен размер среднемесячной пенсии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в заключении Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2024 год".

Рост среднемесячного размера пенсии на 16,9% в первом полугодии текущего года, а также прогноз темпов роста среднемесячной зарплаты на 10,7% к концу года свидетельствует о том, что в начале следующего года среднемесячный размер пенсии составит 492,3 маната.

Напомним, что в текущем году среднемесячный размер пенсии по стране составляет 435 манатов.