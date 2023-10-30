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В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната

В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната В следующем году в Азербайджане будет увеличен размер среднемесячной пенсии.
Милли Меджлис
30 октября 2023 г. 10:44
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната

В следующем году в Азербайджане будет увеличен размер среднемесячной пенсии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в заключении Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2024 год".

Рост среднемесячного размера пенсии на 16,9% в первом полугодии текущего года, а также прогноз темпов роста среднемесячной зарплаты на 10,7% к концу года свидетельствует о том, что в начале следующего года среднемесячный размер пенсии составит 492,3 маната.

Напомним, что в текущем году среднемесячный размер пенсии по стране составляет 435 манатов.

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Версия на английском языке Average monthly pension in Azerbaijan to rise to nearly $256 - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycanda orta aylıq pensiya 492,3 manat olacaq - EKSKLÜZİV

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