О нас

В Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

В Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса 11 июня в Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике и региональным вопросам.
Милли Меджлис
11 июня 2022 г. 15:50
В Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

11 июня в Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике и региональным вопросам.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Открывая мероприятие, председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов сказал, что гордится тем, что заседания парламентских комитетов проходят в культурной столице Азербайджана - Шуше.

Он поблагодарил председателя парламента Сахибу Гафарову за поддержку в проведении заседаний комитетов Милли Меджлиса в Шуше. Председатель комитета отметил, что заседание посвящено слушаниям на тему “Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны - адрес нового регионального, социально-экономического, аграрного развития”.

Выступившие на слушаниях выразили уверенность в том, что всестороннее развитие экономических зон будет способствовать дальнейшему росту экономики и могущества государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Milli Məclisin komitələrinin birgə iclası keçirilib

Экслюзивные новости

Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi