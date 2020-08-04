В Шеки не использующие маски лица оштрафованы на 100 манатов

Сотрудниками Шекинского городского отдела полиции продолжаются мероприятия против лиц не использующих индивидуальные средства защиты органов дыхания в закрытых помещениях в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции

Сотрудниками Шекинского городского отдела полиции продолжаются мероприятия против лиц, не использующих индивидуальные средства защиты органов дыхания в закрытых помещениях в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В ходе рейда в супермаркетах на территории города сотрудниками полиции было обнаружено, что не некоторые клиенты не используют медицинские маски. С этими лицами были проведены профилактические беседы, разъяснены санитарно-гигиенические требования.

В отношении них был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, применен штраф в размере 100 манатов.