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В Счетную палату Азербайджана назначается новый аудитор

В Счетную палату Азербайджана назначается новый аудитор На заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса был обсужден вопрос "О заключении по кандидатуре Вугара Эмин оглы Ибрагимова на должность аудитора Счетной палаты".
Милли Меджлис
29 декабря 2022 г. 12:12
В Счетную палату Азербайджана назначается новый аудитор

На заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса был обсужден вопрос "О заключении по кандидатуре Вугара Эмин оглы Ибрагимова на должность аудитора Счетной палаты".

Как передает Report, на заседании председатель комитета Таир Миркишили сообщил, что Вугар Ибрагимов был выдвинут на должность аудитора Счетной палаты по предложению спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

Было отмечено, что В.Ибрагимов работает в Счетной палате с 2007 года, а в настоящее время является руководителем аппарата организации.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasına yeni auditor təyin edilir

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