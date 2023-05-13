В Рейкьявике пройдет заседание постоянного комитета ПАСЕ

В столице Исландии Рейкьявике пройдет заседание постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В столице Исландии Рейкьявике пройдет заседание постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, нашу страну на этом мероприятии будет представлять председатель парламентского комитета по международным и межпарламентским связям, глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

На заседании пройдет обмен мнениями по темам "Совет Европы как ключевой игрок многосторонней архитектуры", "Совет Европы как пионер в области защиты прав человека: права нового поколения" и др.

В рамках визита Самед Сеидов также примет участие в заседании "круглого стола" на тему "Пригодная для будущего демократия", организованного совместно парламентом Исландии и Исландским университетом.

Визит завершится 16 мая.